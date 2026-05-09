母親節活動　特朗普笑稱向梅拉尼婭道歉：常打錯你名字

美國總統特朗普（Donald Trump）5月6日與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）出席致敬軍人母親的母親節（Mother's Day）活動，期間特朗普在發言時稱讚妻子是了不起的母親與第一夫人，同時笑著向對方道歉稱，由於手機的自動修正（autocorrect）功能影響，令他打字時常把妻子名字Melania打錯成Melody。



在發言期間，特朗普稱看到有一位參加者的名字叫Melody，「我喜歡Melody這個名字，因為你知道…… 那些寫帖文的機器（手機）都有拼字修正和詞語糾錯功能，每次我打字寫Melania，它都會自動修改成Melody。」

他續指「我工作速度很快，非常快，然後我說『梅拉尼婭太棒了，母親節快樂，梅拉尼婭（Melania），我們偉大的第一夫人，梅拉尼婭』，但拼寫的單詞都修改為Melody。」

他稱「有時候我沒校對…… 結果就被狠狠批評，這些人會把我罵得體無完膚，他們會說：『他不知道妻子的名字，他一直叫她……』我就說這機器到底怎麼了？我不知道這小功能。我最終還是改正了這個問題，你知道是誰糾正嗎？是軍方。我說，『過來，你們得糾正這個錯誤。快把我逼瘋了。』」

特朗普最終笑著稱「她很多次被叫Melody，總之，我得向你們解釋，站在這裡是為向你們解釋。我致歉。」

美媒指，特朗普也曾在2018年時誤在公開帖文把Melania寫成Melanie，帖文之後迅速修正。