特朗普時隔9年再訪華　第一夫人梅拉尼婭未有隨行

美國總統特朗普（Donald Trump）將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。美媒NewsNation援引一位前政府代表消息報道，梅拉尼婭（Melania Trump）將不會陪同特朗普訪問中國。



根據白宮周二提供的資訊，特朗普的隨行人員包括有國務卿魯比奧（Marco Rubio）、防長赫格塞斯（Pete Hegseth）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）等人。梅拉尼婭並不在名單上。

此次是特朗普時隔9年再度來華。2017年特朗普對中國進行國事訪問期間，第一夫人梅拉尼婭陪同總統出席了一系列高規格外交與文化活動。

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梅拉尼婭當時與國家主席習近平夫人彭麗媛多次公開露面，包括訪問小學及觀賞京劇表演。梅拉尼婭也參與了展示中國文化的活動，包括書法、烹飪、天文及建築體驗，亦遊覽長城，並參觀北京動物園的熊貓館。