日媒：高市早苗擬9月內閣改組　料維新黨成員入閣

據日媒8月21日報道，日本首相、自民黨總裁高市早苗將在9月中下旬啟動首次內閣改組，預計高市核心親信、內閣官房長官木原稔大機會續任，自民黨將吸納長期支持其執政的日本維新黨成員入閣。



《讀賣新聞》指，木原稔是高市核心幕僚，主要任務是推行高市的政策、在黨內協調國會相關事務。同時，木原稔與維新黨關係密切。據高市身邊人士透露，木原稔是政府與執政黨內「不可或缺的人物」。

此外，維新黨的人選將根據該黨意願決定。該黨自去年10月起，以不派人入閣的方式與自民黨聯合執政。

現任總務大臣林芳正、防衛大臣小泉進次郎、外務大臣茂木敏充、自民黨政調會長小林鷹之是否續任，也成為關注的焦點。這些4人均參加去年自民黨總裁選舉，是高市的對手。

日本外相茂木敏充於7月23日在菲律賓馬尼拉出席第27屆東盟與中​​日韓部長級會議。（Reuters）

自民黨副總裁麻生太郎的小舅子鈴木俊一，曾因麻生的要求被任命為幹事長。日媒指，高市在決定是否留任鈴木俊一時，將會考慮與麻生的關係，因麻生曾在選舉中支持她。

據報道，此次改組恰逢黨內高層任期屆滿，自民黨已啟動人事調查研究，向眾議院議員徵集崗位意願，高市早苗擬於9月下旬訪美出席聯合國大會前完成新內閣組建。