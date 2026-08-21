日本高市早苗政府首執行死刑 柏青哥店縱火致5死10傷案元兇伏法
撰文：官祿倡
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日本政府8月21日對一名在2016年遭判死刑的縱火犯執行死刑，今次是日本自2025年6月以來，時隔約1年2個月再次對罪犯執行死刑，也是首相高市早苗掌權後首次執行。
日本法務大臣平口洋在記者會上宣布這一決定，強調案件元兇殘忍，造成嚴重後果，引發社會恐慌，稱：「經過再三審慎的考量後，才下令執行死刑。」縱火犯高見素直周五上午被執行死刑，終年58歲。
根據法庭裁決文件，事發2009年7月5日，高見素直在大阪市一間營運中的柏青哥店（即彈珠機店）內潑灑汽油後縱火，造成4名顧客及1名員工共5人被燒死，另有10人受到輕重傷。
他在案發隔天自首，並被起訴謀殺、縱火等罪，於2011年被大阪地方法院一審判處死刑。辯方隨後質疑被告的刑事責任能力提出上訴，法院駁回，經過多年官司後，日本最高法院在2016年維持死刑原判。
日本上次執行死刑是在2025年6月，對象是神奈川縣座間市9人殺害案的前死刑犯白石隆浩（執行時34歲）。而在白石之前，日本已近2年11個月未執行死刑，白石案是日本自1998年開始公布死刑執行事實及人數以來，間隔最久的一次。
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