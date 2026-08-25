瑞士遊客無視峇里島寧靜日禁足令　偷跑海灘拍片爆粗　遭判囚1年

一名瑞士籍遊客前往印尼峇里島（Bali）旅遊時，剛好碰上當地印度教極為神聖的傳統節日「寧靜日」（Nyepi）。然而，他無視全島禁止外出的嚴格禁令前往海灘，甚至以輕浮態度拍攝影片並飆罵髒話。引爆當地居民強烈怒火，最終因褻瀆神聖宗教節日，遭印尼法院依法判處1年有期徒刑。



無視寧靜日禁令

據《BBC》報道，事件發生於今年3月19日「寧靜日」當天，26歲的瑞士籍男子茲格拉根（Luzian Andrin Zgraggen）無視規定獨自前往海灘，並在錄製影片時一邊喊着「太瘋狂了」一邊飆罵髒話。他隨後將這段影片上傳至社群平台Instagram，影片迅速在網路傳播並引發當地居民與宗教團體的集體憤怒，警方隨即依法將其逮捕到案。

26歲瑞士籍男子茲格拉根（Luzian Andrin Zgraggen）觸犯印尼宗教規定。（YouTube@IndiaTodayGlobal）

峇里島禁足日適用於外國遊客：

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「寧靜日」是峇里島一年一度最重要的印度教節慶，這一天屬於峇里印度教的新年第一天。每逢此日，全島必須陷入完全靜止狀態，所有居民與外籍旅客皆被嚴格限制外出、避免發出噪音，且全島的電力、網路及娛樂活動均受限制，甚至連峇里島國際機場也會關閉營運，整座島嶼幾乎完全停止運作整整24小時。

當庭道歉仍難逃1年牢獄

據《美聯社》報道，本案主審法官在宣判時明確指出：

被告的行為嚴重冒犯了峇里島人民，傷害了他們的宗教信仰，並引發了社會公憤。

雖然茲格拉根在出庭時辯稱，自己事前並不清楚「寧靜日」規定的嚴格程度，絕非蓄意侮辱當地文化，並當庭表達深切後悔與向峇里島人民致歉，但法院最終仍決定給予嚴懲，判處其1年有期徒刑。

隨着峇里島觀光業復甦，2025年全島創下迎來700萬名國際旅客的紀錄。然而外籍遊客在宗教聖地失禮、違反交通法規等脫序行為也層出不窮，當地政府已強調將持續加強稽查，嚴懲任何不遵守當地文化與法規的遊客。

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