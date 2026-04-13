大馬女網紅「露奶參拜」被轟褻瀆神明　眼尖網民發現：連香都沒點

近日馬來西亞一名擁有不少追隨者的網紅Junee，因上傳一系列在千年古剎內「火辣參拜」的照片，引發軒然大波。她不僅因在宗教場所穿著暴露遭批褻瀆神明，更被眼尖網友抓包手中的香根本沒點火，被酸：「不只褻瀆，連神明都敢騙！」



網紅Junee近期前往中國旅遊，並在社群平台分享她造訪河南著名古蹟「白馬寺」的照片。畫面中，她身穿淡色合身外套與低胸上衣，但在佛門清淨之地，她卻刻意將外套拉鍊拉至胸口以下，大方秀出深邃事業線與腹部，並在香爐前擺出各種性感挑逗的姿勢，神情陶醉。

照片曝光後，隨即引發兩派網友論戰。雖然有少數網友認為這是個人「穿衣自由」，但絕大多數網友則憤怒砲轟：

「去寺廟基本的尊重都沒有嗎？」

「想紅想瘋了，連佛門地都不放過」



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還有網友將照片放大觀察，發現Junee雙手誠懇捧著的三炷香，頂端完全沒有火光或煙霧，證實這場看似虔誠的參拜戲碼純屬「無火擺拍」。網友不滿地留言酸諷：

「這根本是欺騙神明的表演」

「作秀作到佛祖面前，真的無下限」



在排山倒海的批評與檢舉聲浪中，Junee似乎承受不住輿論壓力，目前已被發現悄悄關閉了Instagram與Threads帳號，全面從社群媒體消失。

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