白裙女著高踭鞋硬騎奈良鹿 義工怒轟虐待：牠曾遇車禍殘疾
撰文：TVBS新聞網
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日本奈良公園是不少遊客旅遊打卡的熱門景點之一，不過近年不時傳有遊客虐鹿事件，讓人髮指。近日，有一名身穿短裙的長髮女子被直擊在奈良公園開心「騎鹿」，其同行男伴則負責幫忙拍照。畫面在網上流傳，瞬間引爆熱論。
奈良鹿遭虐待 白裙女爽騎、男友人幫拍照
「奈良の鹿角Tashi」曾經擔任照顧奈良鹿隻的義工，1日在社交平台「X」上發文控訴，日前有遊客強行「騎鹿」，而那隻鹿之前因交通事故導致前腿骨折，行動不便。他氣極表示：「這是一種虐待行為。這種對待一隻前腿彎曲、正在努力求生的動物的行為是不可接受的」。
白裙女試圖騎坐在鹿上，且不斷上下顛簸：
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從他轉傳的原連結影片可以看到，一名身穿白色連身吊帶裙、高踭鞋的長髮女生正試圖騎坐在鹿上，且還不斷上下顛簸。旁邊一位同行男性友人則負責幫她拍照。而該受害鹿不斷轉圈試圖逃離，還一度用頭頂開女子。
影片在網上流傳 當地民眾不滿
畫面曝光後，就引爆眾怒，日本網友紛紛開轟：
「終身禁止入境日本」
「在自然保護區上騎行是完全違法的！！請當場逮捕他們！！」
「鹿不是車輛。而且，你穿著細高跟鞋，萬一滑倒踩到鹿腿怎麼辦？這種虐待行為絕對不可饒恕。我覺得應該報警」
「住手，你這人渣！」
「缺乏對當地文化的尊重」
奈良公園位於若草山山腳下，面積廣闊，隨處可見活潑友好的鹿隻。公園全年免費開放，裏面擁有約1,200隻野生梅花鹿，被指定為日本國家天然紀念物。奈良鹿的歷史悠久，被稱為神的使者。白天，公園各處都可以看到牠們的身影，直到傍晚就會返回到人煙稀少的棲息地休息。
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