中國網紅韓餐廳拍片嫌難吃　老闆不懂中文笑臉回應　網民怒批無禮

一名中國網紅日前前往韓國一家餐廳，在聽不懂中文的老闆面前，拍攝影片並笑着貶低餐點味道。這樣的舉動就連中國人也不挺，怒批「沒水準」。



JTBC節目《事件班長》8月11日報道，一名有61萬人追蹤的網紅，近日前往韓國旅遊時，在社群平台上傳一段於韓國某家餐廳拍攝的影片，引發話題。

當面嘲諷影片曝光 韓老闆聽不懂笑臉打招呼：

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根據影片，該網紅吃完餐點後用中文對老闆笑着狠批「這道菜真的很難吃」、「我這輩子從來沒吃過這麼難吃的東西」。接着，他又拍攝餐廳內沒有其他客人的景象，繼續抱怨餐點的味道。由於餐廳老闆聽不懂中文，不知道對方正在惡狠狠地評論自己及店內餐點，只能面帶笑容地回應。

男用中文貶低韓國餐廳 中國網友也怒批：沒水準

報導指出，影片曝光後，就連中國網友也紛紛批評該網紅的行為相當無禮。一名網友怒轟「真的太沒水準了。覺得不好吃的話，直接跟老闆說或留下評論就好」並批評「明知道老闆聽不懂他們在說甚麼，還把攝影機對着人家這樣捉弄，真是過分」。留言區也陸續出現「老闆好可憐」等反應。

該網紅之前在韓國拍攝的另一段影片也遭到抨擊。男子在影片中穿着韓服，在景福宮前跳舞，手裡拿着煎餅，做出滑稽的表情和動作。媒體指出，這種行為似乎並非單純體驗韓國文化，疑似在嘲諷韓國。

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