韓國警員虛報失蹤者安全並銷案事件後　警方再尋獲兩失蹤者遺體

韓國一名警員涉嫌在至少兩宗失蹤案中，向失蹤者家屬虛報已聯絡上事主再逕自銷案。事件引發外界關注，警方8月24日再度公開另外兩宗失蹤個案，並均已尋獲事主遺體。目前未知該名警察是否涉及最新這兩宗案件，據悉，在他任職期間，共經手約200宗失蹤個案。



濟州海洋警察署周一（24日）表示，在接到垂釣者報案後，已於23日下午3時4分左右，在濟州市朝天邑新興裏附近海域發現一名70多歲的男性遺體。據悉，該男性22日被報失蹤，警方正調查事主死亡原因。此外，警方在24日上午9時35分左右，於濟州市涯月邑一處溪谷附近，發現一名早前被報失蹤的另一名失蹤者遺體。

2026年8月24日，圖為警方在失蹤者張美蘭活動地附近搜索。（截圖自YouTube@channelA-news）

日前令失蹤者案件引發外界關注的個案，最早出自一名來濟州島旅遊的37歲女子張美蘭（장미란，音譯），她在5月12日被報失蹤，其遺體最終於周一被尋獲，並已高度腐爛。韓聯社報道引述警方指，目前計劃對遺體進行屍檢以確定死因，但相信以目前遺體的狀況，無他殺跡象。

圖為2026年5月12日在濟州島失蹤的張美蘭，可見她的家屬在失蹤報案未果後自製的帶有張美蘭面容的尋人告示滿，警方在8月24日於酒店附近尋獲她的遺體。（截圖自Youtube@sbsnews8）

韓國《中央日報》指出，負責偵辦張美蘭案件的警察A，在濟州島任職17個月期間，共經手約200宗失蹤個案，惟目前未知該名警察是否涉及新發現兩具失蹤者遺體的個案。

2026年8月22日，韓國濟州，圖為警方拘捕一名涉嫌瀆職等多宗罪的警察，他在張美蘭失蹤後謊稱已與對方取得聯繫並結案。（截圖自Youtube@sbsnews8）

張美蘭案發酵後，警察A還被連帶發現他於今年7月2日結案的另一宗失蹤個案中，以相同作法銷案，涉及一名60多歲男性失蹤者，進而於上周六被緊急逮捕。不過警察A被捕後，因批捕理由不合法，經法院裁定後於24日獲釋。