韓國警員虛報失蹤者安全並銷案事件後 警方再尋獲兩失蹤者遺體
撰文：官祿倡
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韓國一名警員涉嫌在至少兩宗失蹤案中，向失蹤者家屬虛報已聯絡上事主再逕自銷案。事件引發外界關注，警方8月24日再度公開另外兩宗失蹤個案，並均已尋獲事主遺體。目前未知該名警察是否涉及最新這兩宗案件，據悉，在他任職期間，共經手約200宗失蹤個案。
濟州海洋警察署周一（24日）表示，在接到垂釣者報案後，已於23日下午3時4分左右，在濟州市朝天邑新興裏附近海域發現一名70多歲的男性遺體。據悉，該男性22日被報失蹤，警方正調查事主死亡原因。此外，警方在24日上午9時35分左右，於濟州市涯月邑一處溪谷附近，發現一名早前被報失蹤的另一名失蹤者遺體。
日前令失蹤者案件引發外界關注的個案，最早出自一名來濟州島旅遊的37歲女子張美蘭（장미란，音譯），她在5月12日被報失蹤，其遺體最終於周一被尋獲，並已高度腐爛。韓聯社報道引述警方指，目前計劃對遺體進行屍檢以確定死因，但相信以目前遺體的狀況，無他殺跡象。
韓國《中央日報》指出，負責偵辦張美蘭案件的警察A，在濟州島任職17個月期間，共經手約200宗失蹤個案，惟目前未知該名警察是否涉及新發現兩具失蹤者遺體的個案。
張美蘭案發酵後，警察A還被連帶發現他於今年7月2日結案的另一宗失蹤個案中，以相同作法銷案，涉及一名60多歲男性失蹤者，進而於上周六被緊急逮捕。不過警察A被捕後，因批捕理由不合法，經法院裁定後於24日獲釋。
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