2026世界盃｜美加先後發布人口販賣預警　體育盛事反成罪惡避風港

這幾天，2026年美加墨世界盃吸引了全球目光，就在世界各國球迷盡情享受這場足球盛宴時，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）與加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）卻先後發布了人口販運威脅預警。



兩個東道主最高金融犯罪監察機構同時發出預警，再次揭開了大型國際體育賽事期間的人口販運問題。

FINTRAC官網發布的《關於與大型國際體育和娛樂賽事相關的人口販運風險的特別公告》。

賽事流量誘發罪惡增量

世界盃作為全球頂級體育賽事，每一屆都能吸引全球數百萬觀眾跨境活動，帶來空前的人口流動、資金湧入與服務需求。然而，這份「盛景」卻被人口販運集團非法利用，變成了罪惡活動的黃金窗口期。

性販運

世界盃賽事期間，性販運活動呈現爆發增長態勢。不法分子瞄準賽事期間的海量外來人流，主要從東歐、東南亞、南美等地非法販運女性至東道國，利用酒店、夜總會、非法按摩店等場所，強迫其提供性服務，甚至還通過社交平台批量招攬客戶。

2014年巴西世界盃期間，據當地慈善機構數據顯示，賽事前後巴西兒童性交易案件數量激增，約50萬名未成年女孩淪為性剝削受害者。

而在本屆世界盃舉辦前夕，美國邁阿密警方開展專項行動，抓獲12名涉嫌人口販運人員。這個犯罪集團目標瞄準13至15歲未成年人，計劃借賽事實施性剝削牟取暴利。

勞動力販運

世界盃賽前大規模場館與配套基建，會短期催生鉅額剛性用工缺口。工期倒逼下，部分承建方工地監管鬆弛、用工審核缺位，使強迫勞動、薪資壓榨、惡劣作業環境等問題頻發。

2026年6月11日，在墨西哥瓜達拉哈拉，一名女子在抗議活動中舉著標語，呼籲民眾關注墨西哥失蹤人口問題。（Reuters）

2014年巴西世界盃舉辦前夕，巴西勞工部（MTE）通報，賽事配套基建項目普遍存在虛假招工、無償加班、超負荷勞作等問題，大量貧困地區移民和失業人員被犯罪集團「高薪崗位」「包吃包住」話術誘騙入職，並長期處於惡劣作業環境。

雖然，巴西官方經過專項整治，累計解救了百餘名受奴役勞工，但仍有多宗工傷、過勞傷亡事件被媒體公開披露，成為了剝削勞動力人權的鐵證。

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未成年人販運

未成年人是世界盃期間人口販賣的高危受害群體，而貧困地區兒童更是不法分子的主要目標。

部分犯罪集團打着「足球青訓」「職業球員選拔」的幌子，誘騙懷揣足球夢想的少年兒童，將其帶離家鄉後，既不兑現培訓承諾，也不提供合法工作，反而逼迫其沿街乞討、打雜務工，甚至參與違法活動。

還有集團利用世界盃免簽通道，組織兒童假扮球迷跨境流動，入境後直接將這些兒童販運至色情場所或黑作坊，強迫其開展勞動。

聯合國數據顯示，全球被販賣人口中未成年人佔比達38%，而在大型體育賽事期間，這一比例會進一步上升。

世界盃為何成罪惡避風港？

足球狂歡創造的特殊環境，為人口販運集團作案提供了完美契機，使人口販賣活動在世界盃期間極為氾濫。

2026年6月11日，墨西哥蒙特雷，一名來自新萊昂州失蹤者聯合組織的成員手持尋人啟事。 （Reuters）

行業用工需求暴漲

世界盃帶來的人流紅利，直接催生非法服務的龐大需求，也成為了人口販運的核心驅動力。

FINTRAC分析數據顯示，世界盃籌備期間，酒店、餐飲、安保、基建等行業用工需求激增；賽事舉辦期間，主辦城市酒店入住率達100%，夜總會、酒吧客流量更是增長至平時的3-5倍。

這種短時間內帶來的巨大客流量，導致正規勞動力缺口激增，供需失衡下人口販運成為「高利潤、低風險」的選擇，吸引了大量犯罪集團湧入。

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主辦國監管缺位

世界盃期間，主辦國短時間內需要應對巨量人口流入帶來的治安問題，很難有效打擊跨國犯罪集團，這給人口販運集團提供了可乘之機。

1. 人員構成複雜，世界盃期間，主辦國面臨數百萬遊客跨境流動，這些人員身份複雜、流動性極強，執法部門難以逐一核查身份，人口販運集團將受害者混入其中，隱蔽性大幅增強。

2. 邊境管控放寬，為便利球迷觀賽，主辦國普遍簡化簽證手續、放寬入境限制，例如2018年俄羅斯世界盃期間，俄政府出台球迷護照免簽政策，本屆美加墨世界盃，主辦國也簡化了通關流程。人口販運集團利用政策漏洞，極易偽造身份批量運送受害者入境。

3. 執法資源分散，賽事期間，執法部門核心精力集中於賽場安保、反恐維穩、交通疏導，對人口販賣等隱蔽犯罪的排查力度不足，同時跨區域、跨國犯罪涉及多國執法機構，協調難度大、響應滯後，形成了監管盲區。



犯罪形成產業鏈條

當前，現代人口販運集團已經形成「招募—運輸—控制—交易—洗錢」的完整黑色產業鏈。

在重要賽事舉辦前，人口販運集團提前數月便通過社交平台、虛假招聘廣告在貧困地區招募受害者，隨後利用賽事人流高峰，通過陸路、空運批量轉運，並以沒收護照、暴力威脅、債務捆綁等方式控制受害者，最後藉助現金交易、多層轉賬、空殼公司等手段洗錢，規避監管追查。

此外，人口販運集團還與部分公職人員、行業從業者勾結，形成「保護傘」，進一步降低犯罪風險，增強作案衝動。

2026年6月11日，在墨西哥瓜達拉哈拉，一名女子在抗議活動中將尋人啟事張貼在牆上。（Reuters）

跨國犯罪集團依託大型國際體育賽事實施人口販運，不僅是對受害者的殘忍犯罪，還嚴重衝擊主辦國社會秩序、破壞體育精神。

世界盃是全球體育文化交流的盛會，承載着團結、公平、友善的體育精神。各國需要攜起手來，以嚴格的監管打擊人口販運活動，讓每一個生命遠離奴役與剝削，讓世界盃綻放最純粹的光芒。

【本文轉載自微信公眾號「九萬里」。】

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