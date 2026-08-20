路透：三大洲足協考慮對恩芬天奴發動不信任投票 FIFA此前無先例
撰文：張涵語
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路透社8月20日引述消息人士報道，包含歐洲足協（UEFA）、亞洲足協（AFC）以及中北美洲及加勒比海足總（CONCACAF）在內的區域足球巨頭正在考慮對國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）發起不信任投票。
在國際足協122年的歷史中，並未發現其代表大會曾對在任主席進行不信任投票的先例。
報道指，儘管面臨逼宮，恩芬天奴仍計劃在2027年競選連任，且其目前在國際足協成員協會中仍然擁有相當數量的支持。反對派擔心挑戰失敗反而會鞏固恩芬天奴的地位，並在明年即將舉行的國際足協主席選舉前提升他的影響力。
除擁有投票權的足協外，代表800多家俱樂部的歐洲足球俱樂部協會（EFC）也發出警告，表示如果FIFA不解決當前的治理問題，他們可能會拒絕參加未來的世界冠軍球會盃（Club World Cup）。
恩芬天奴先前提出一項計劃，打算將世界盃的少數股權出售給私人投資者，該項提議因遭到強烈反對已宣告失敗。
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