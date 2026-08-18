國際足協營運總監離職　曾公開批評恩芬天奴出售世界盃股權計劃

國際足協（FIFA）高層人事發生重大變動，營運總監拉穆爾（Kevin Lamour）公開反對主席恩芬天奴（Gianni Infantino）出售世界盃賽事股權的計劃後，於8月17日正式離職，成為政見分歧下的犧牲者。



國際足協發言人證實，FIFA與拉穆爾已在17日結束工作關係，並感謝對方過去兩年的貢獻。

2026年7月17日，美國紐約市，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）出席在特朗普大樓（Trump Tower）舉行的國際足協招待會。（Reuters）

恩芬天奴早前計劃成立商業子公司，擬將部分世界盃賽事權益出售給私人投資者。

對此，拉穆爾曾在7月31日痛批高層遭蒙蔽，指責恩芬天奴將個人意志淩駕組織之上，還痛斥團隊遭受蔑視與恐嚇，員工已難以為任職國際足協感到自豪。

拉穆爾還表明願承擔發聲代價，即便丟掉工作也無憾，至少可以「睡個好覺」。隨後，恩芬天奴8月1日在反對聲中妥協，宣布計劃擱置。同日，恩芬天奴高級顧問科德羅（Carlos Cordeiro）因抗議相關政策辭職。

2022年8月26日，在土耳其伊斯坦堡舉行的歐聯小組賽抽籤儀式前，時任歐洲足協副秘書長拉穆爾（Kevin Lamour）在場邊觀看。（Getty）

拉穆爾曾與恩芬天奴在歐洲足協共事，兩人長期有合作關係，使得其離職更加引人注目，也讓恩芬天奴改革爭議與執政壓力浮上檯面。