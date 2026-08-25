韓濟州張美蘭遺體距住所僅400米　警查死因　男友駁斥自殺可能性

韓國濟州島警察近日曝出多宗失蹤案虛假結案醜聞。其中，37歲女子張美蘭（장미란，音譯）在5月12日被報失蹤，因當地警員虛假結案，導致錯過黃金搜救時間、歷經104天於8月24日尋獲遺體，最終在25日經解剖與牙齒鑒定後證實身份。



遺體發現地點距住所僅400米

綜合韓媒報道，警方24日在濟州島市翰林邑一處棕櫚農田尋獲疑似為張美蘭的遺體，因現場遺留衣物、手機、金手鐲等物品，與張美蘭失蹤當時行蹤吻合。令人意外的是，遺體發現的地點距離張美蘭住處僅400米、步行約5分鐘。

男友駁斥自殺可能性

警方正在調查死因，初步勘查未發現他殺跡象，張美蘭男友則接受傳媒採訪，駁斥自殺可能性，表示其失蹤前並無重大困境，「在失蹤當天之前，並沒有痛苦到自殺的事情」。

2026年8月24日，圖為警方在失蹤者張美蘭活動地附近搜索。（截圖自YouTube@channelA-news）

本案最大爭議是，張美蘭同住男友5月17日報案後，警員卻謊稱「已與張美蘭取得聯繫」又稱「張美蘭不願透露位置」，便將案件結案並刪除系統資料，導致直接錯失搜救黃金期。直至家屬7月重新報案後，案件才重啟調查，但附近的公共監控錄影因超過保存期限已無法還原。

118段CCTV片已刪除

韓媒指，有118段出現在案件地點附近的閉路電視（CCTV）片段已因保存期限過去而自動刪除。

涉事警員22日遭警員緊急逮捕，但隨後法院認定逮捕程序不成立予以釋放，檢方已針對其瀆職、造假等罪聲請羈押。

目前公眾對該警員的不滿正上升，而張美蘭不幸遇難的細節仍在調查當中。