韓國前警員疑離婚殺妻　警方上門尋女事主方式馬虎遭批評

韓國一名前警員日前從首爾前往濟州島，涉嫌使用凶器殺害正在與他進行離婚訴訟的妻子。警方稍早接獲該名前警員的失蹤通報，並前往妻子住處協尋，卻僅按門鈴、鳴警笛，確認屋內沒有反應便離開，直到下午再次上門，才發現妻子已陳屍屋內。



前警員遭通報失蹤

據韓聯社報道，首爾中浪警察署8月23日下午1時52分接獲家屬報案，報案人表示，50多歲的前警察B男留下「想死」等字樣的紙條後失蹤，因此請警方協尋。

韓國一名前警員日前從首爾前往濟州島，涉嫌使用凶器殺害正在與他進行離婚訴訟的妻子。（Unsplash@Ping Onganankun）

警方隨後向B男經常前往地點的京畿北部警察廳九里警察署發出協尋請求，24日上午再向B男妻子居住地的西歸浦警察署提出協尋合作。

警方按門鈴、鳴笛 下午才發現妻子遺體

西歸浦警方表示，24日上午8時22分接獲協尋請求後，轄區派出所員警立即前往妻子A女住處，按下門鈴並鳴響警車警笛，但屋內沒有任何反應。到了下午，警員再次前往時發現窗戶玻璃破裂，進入屋內搜索後，發現A女倒臥屋內，已經死亡。

警方發現遺體後，隨即調查B男行蹤，並在25日凌晨0時30分左右逮捕B男。警方認為，B男可能因正在進行離婚訴訟而心生不滿，進而殺害妻子，目前正準備將他押解回濟州調查詳細犯案動機。

轄區派出所員警立即前往妻子A女住處，按下門鈴並鳴響警車警笛，但屋內沒有任何反應。（示意圖，Unsplash@Michael Fortsch）

退休前警員逃往外地 警方遭質疑反應不及

調查顯示，B男過去曾在濟州擔任約6年警察，退休後於去年搬到首爾，與妻子分居。警方目前認為，他在遭通報失蹤後從外地前往濟州犯案，再逃往京畿道，過程中未能及時掌握其行蹤與移動路線。

韓國近期才因長期失蹤人口案件被質疑初期處理不當，此案再度引發外界對失蹤協尋初期應變的批評。警方也被質疑，如果能更早展開跨區協尋，並注意到B男與正在進行離婚訴訟的妻子間可能存在的風險，或許能提前採取措施，並避免悲劇發生。

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