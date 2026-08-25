因批外界悼念Charlie Kirk炒人　美媒仲裁敗訴須復聘黑人女作家

美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）去年因評論作家阿蒂亞（Karen Attiah）批評外界急於悼念遇刺的保守派活動人士柯克（Charlie Kirk），以「嚴重不當行為」為由將她解僱。阿蒂亞其後對此提出申訴，仲裁員8月20日裁定報社敗訴，須讓阿蒂亞復職並補發薪酬。阿蒂亞24日發文表示，這是所有新聞工作者的勝利。



她在Instagram上說：「被錯誤解僱一年後，仲裁員已下令讓我即時復職並補發薪金。」

美國《華盛頓郵報》2025年因評論作家阿蒂亞（Karen Attiah）批評外界急於悼念遇刺的保守派活動人士柯克（Charlie Kirk），以「嚴重不當行為」為由將她解僱。阿蒂亞其後對此提出申訴，仲裁員裁定報社敗訴，須讓阿蒂亞復職並補發薪酬。2026年8月24日，阿蒂亞發文表示，這是所有新聞工作者的勝利。（Instagram@karenattiah）

柯克2025年9月10日在猶他谷大學（Utah Valley University）遇刺身亡。阿蒂亞翌日在社交平台Bluesky發文包括「拒絕為宣揚暴力的白人男子進行表演式哀悼」在內推文。

作為《華盛頓郵報》最後一名全職黑人評論作家的阿蒂亞2025年9月11日收到解僱信，公司指，其言論違反社交媒體政策、損害機構聲譽及可能危及同事安全。

仲裁員埃斯皮諾薩（Sarah Miller Espinosa）20日裁定，《華盛頓郵報》未能證明阿蒂亞構成「嚴重不當行為」，亦無充分理由解僱她，有關做法違反與工會簽訂的集體談判協議。