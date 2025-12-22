Charlie Kirk逝後首場盛會　「美國節」年度大會揭MAGA內部分歧

美國非牟利保守組織「轉折點美國」12月18日在鳳凰城舉辦年度大會「美國節」（AmericaFest）。這是「轉折點美國」自創辦人查理柯克（Charlie Kirk）遇害後首次大型集會，這次集會本意在把極右翼活動人士聚集在一起悼念查理·柯克，但會議非但沒有展現團結，反而意外暴露出「讓美國再次偉大」（MAGA）運動內部的嚴重分歧。



會議上，MAGA名嘴們針鋒相對。網絡傳媒Daily Wire創辦人夏皮洛（Ben Shapiro）一上來就抨擊霍士前主持人卡爾森（Tucker Carlson）採訪白人至上主義者富恩特斯（Nick Fuentes）是「道德淪喪的行為」，卡爾森隨後反擊，嘲諷夏皮羅背離柯克精神。

2025年12月18日，美國副總統萬斯（JD Vance）出席非牟利保守組織「轉折點美國」在鳳凰城舉辦的年度大會「美國節」（AmericaFest）。（Reuters）

查理柯克遺孀埃里卡（Erika Kirk）坦言，丈夫遇害後組織出現內訌。法媒指，爭端核心在於運動主導權之爭。隨着特朗普無法再參選，各方勢力開始角逐2028年共和黨總統提名潛在人選。儘管內鬥激烈，副總統萬斯（JD Vance）仍獲關鍵支持。

埃里卡於會中公開表態，呼籲群眾以壓倒性票數支持萬斯當選第48任總統，但卡爾森隨即暗示華府圈內存在反萬斯勢力。