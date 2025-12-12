Charlie Kirk遇刺｜疑犯首次出庭受審　親屬到場圍坐旁聽｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump）的盟友、右翼網紅查理柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭槍殺。涉案的22歲疑犯Tyler Robinson於12月11日（周四）首次於猶他州普羅沃市（Provo）第四地區法院出庭。除律師陪同出席外，Tyler Robinson的父母和兄弟也到場旁聽。



路透社報道，出席聽證會的Robinson被控數罪，包括加重謀殺（aggravated murder）、非法持有/使用槍枝、妨礙司法公正等，他尚未就指控提出答辯。而今次聽證會聚焦案件透明度以及公眾知情權等問題，因此前舉行的閉門聽證引發外界擔憂。

地區法院法官格拉夫（Tony Graf）主持的庭審在開始不久便進入閉門狀態，包括Tyler Robinson親屬在內的公眾被要求暫時離場，傳媒直播也因此中斷。

2025年12月11日，被控在猶他州立大學槍殺Charlie Kirk的疑犯Tyler Robinson，於美國猶他州普羅沃市（Provo）第四地區法院出庭。（Reuters）

在閉門會議期間，格拉夫法官和律師們對哪些內容可以公開進行了討論。法官亦權衡了Tyler Robinson律師提出的禁止攝影機進入法庭的請求，並表示將於周四稍晚就媒體採訪權問題作出裁決。

Charlie Kirk遇害案：圖為2025年9月12日，猶他州公共安全部門公開22歲槍手Tyler Robinson被捕後的「大頭照」。（ Reuters）

自10月27日Robinson首次透過視像方式出庭以來，格拉夫法官做出了一系列旨在維護其無罪推定的裁決。Robinson的律師表示，拍攝疑犯身穿囚服並戴鐐銬的照片可能會影響陪審團的判斷，因此格拉夫法官禁止媒體拍攝或錄製 Robinson戴鐐銬時的影像，並允許Robinson穿便服出庭。

法院已指定一名攝影師和一名錄影師，負責將法庭內的影像和音訊分享給其他新聞媒體。而查理柯克的遺孀艾莉卡（Erika Kirk）則呼籲允許攝影機進入法庭，以維護審判的透明度。