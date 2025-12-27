港聞
娛樂
賺8萬飛行里數
酒店優惠
即時
熱榜
國際
中國
股市
生活
科技
體育
01深圳
經濟
觀點
健康
好食玩飛
女生
熱話
藝文格物
社區
教育
更多
登入
港聞
娛樂
賺8萬飛行里數
酒店優惠
即時
熱榜
國際
中國
股市
生活
科技
體育
01深圳
經濟
觀點
健康
好食玩飛
女生
熱話
藝文格物
社區
教育
港聞
社會新聞
突發
政情
詐騙
偵查
教育
深度
香港經濟
天氣
娛樂
即時娛樂
人氣娛樂
電影
娛樂影片
眾樂迷
MIRROR
聲夢傳奇
賺8萬飛行里數
酒店優惠
Trip.com優惠碼
Agoda 5%優惠碼
Klook 6%酒店優惠
深圳特價酒店
日本熱門酒店
國際
以巴戰爭
即時國際
環球趣聞
國際分析
世界專題
俄烏戰爭
紀實影像
中國
即時中國
大國小事
北上廣東
半導體大戰
藝文中國
中國觀察
台灣新聞
股市
生活
教煮
親子
01TV
寵物
教育職場
好生活
網購攻略
科技
實用教學
數碼生活
遊戲動漫
網科3.0
攝影專區
體育
即時體育
巴黎奧運
跑步行山
Jumper
武備志
動感影像
01深圳
深圳好去處
深圳新聞
深港發展
人物專題
經濟
財經快訊
投資理財
地產樓市
專題人訪
觀點
社論
全部
01觀點
01論壇
01專欄
香港要改革
健康
健康Easy
醫師Easy
醫美Easy
體檢優惠攻略
銀髮族
好食玩飛
旅遊
食玩買
信用卡比較
旅遊熱
玩樂影片
活動好去處
女生
穿搭筆記
珠寶鐘錶
美容手帳
婚嫁專區
知性女生
談情說性
熱話
熱爆話題
開罐
研數所
人氣話題
影像熱話
藝文格物
一物
藝文
匠藝香港
藝文地圖
形而
攝影界
社區
社區專題
18區新聞
隱形香港
紀實影像
教育
中小學校園
教育發展
DSE專區
專上教育
海外升學
深造進修
請先登入
享受更多會員獨家優惠及功能！
登入
新聞總覽
港聞
娛樂
賺8萬飛行里數
酒店優惠
即時
熱榜
國際
中國
股市
生活
科技
體育
01深圳
經濟
觀點
健康
好食玩飛
女生
熱話
藝文格物
社區
教育
國際
即時國際
2025回顧國際大事：美烏領袖火爆鬧交 Charlie Kirk案轟動｜圖輯
撰文：
莊勁菲
出版：
2025-12-27 08:00
更新：
2025-12-27 08:00
國際
即時國際
2025回顧國際大事：美烏領袖火爆鬧交 Charlie Kirk案轟動｜圖輯
撰文：
莊勁菲
出版：
2025-12-27 08:00
更新：
2025-12-27 08:00
2025年迎來尾聲，這一年來發生不少轟動全球的重要事件，對政治、軍事、科技、經濟甚至思想均帶來不同程度的影響。本圖輯展示多個於2025年發生的大事件，帶大家在迎來2026年之際回顧歷史。
特朗普
美國
以色列
日本
緬甸
泰國
DeepSeek
AI人工智能