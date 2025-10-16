印尼擬向中國採購42架殲-10C戰機　斥資700億首次購入非西方戰機

印尼國防部長沙姆索丁（Sjafrie Sjamsoeddin）10月15日表示，將向中國成都飛機工業集團採購至少42架「殲10C」戰機，若能成事，將成印尼首次購買的非西方國家的戰機。財政部長當日稍晚證實，指已批出購買戰機的預算，金額超過90億美元（約700億港元）。



沙姆索丁指購買戰機是印尼軍隊現代化計劃一部份，強調這些戰機很快就會抵達印尼，不過未透露更多細節。

2025年4月23日，菲律賓馬尼拉，圖為印尼防長Sjafrie Sjamsoeddin當時與菲律賓簽署協議，加強兩國戰略合作。（Getty）

美媒引述分析指，印尼在軍備方面數十年來一直由西方供應，今次向中國採購戰機，可能觸及地區敏感議題，並產生地緣政治影響。

印尼空軍目前擁有的戰機，來自美、英及俄羅斯，部份需要升級或替換。印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）曾在擔任防長時已走訪多國，以獲取新武器，為印尼軍備升級及現代化。

2025年9月19日，吉林省長春市，殲-10C戰鬥機於中國人民解放軍空軍開放日活動暨2025長春航展上展出。（Getty）

2024年1月，印尼落實向法國採購42架「陣風」戰機，預計首批明年初交付。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）今年6月也宣布，將向印尼出口48架「可汗」戰機。