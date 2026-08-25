美加貿易談判談不攏　特朗普：考慮將安大略湖改名「美國湖」

美國與加拿大的貿易談判破裂，美國總統特朗普（Donald Trump）8 25日發帖表示，美國正考慮將安大略湖（Lake Ontario）更名為「美國湖」（Lake America），又在帖文附上一張寫上「美國湖」的地圖。



2026年8月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園主持一場以開學為主題的活動，旨在突顯其政府的教育政策。（Reuters）

安大略湖是北美洲五大湖之一，位於美加交界處，北鄰加拿大安大略省，南毗尼加拉半島和美國紐約州。

特朗普在社交網站Truth Social發帖稱，美國正認真考慮將安大略湖改名為「美國湖」（Lake America），「因為我們預計未來不會再與安大略省有太多業務往來。感謝你關注此事！」

他之後再度發帖，附上一張美加邊境一帶的地圖，但把安大略湖一詞劃去，改寫成「美國湖」。

特朗普2026年8月25日指，美國正認真考慮將安大略湖（Lake Ontario）更名為「美國湖」（Lake America）（Truth Social帖文）

特朗普又發文批評加拿大指，「數十年來，加拿大一直在敲詐美國。他們對我們的農民徵收高達400%甚至更高關稅，導致許多優秀美國企業退出。他們曾長達十年拒絕批准認證灣流（Gulfstream）噴射機，直到我介入此事。他們企圖讓灣流的加拿大競爭對手獨佔市場。」

他並稱「我與許多國家打交道，加拿大無疑是最困難、最不講理的一個，他們總覺得自己理當享有特權，但他們畢竟不是美國的一個州（not a State），這種特權日子不再有了！」

在美加談判破裂後，美國對約200億美元（約1568億港元）的加拿大進口商品加徵50%新關稅。加拿大總理卡尼（Mark Carney）其後表示，將於9月8日起對美國多個領域的進口商品徵收等值關稅。