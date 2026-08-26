美國宣布全球暫停受理赴美移民簽證申請　稱將加強內部審查訓練

美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮後，全面加強打擊非法移民並收緊移民簽證發放。美國國務院官員8月25日證實，為了進行內部人員對核發簽證的識別訓練，已要求所有駐外單位暫停受理入境美國簽證申請。



英媒報道，美國駐外大使館和領事館近日透過電郵通知已排定好面試的移民簽證申請人，約談時間已延後改期，並要求對方等待進一步通知。

報道指，國務院一名發言人表示，國務院本月啟動「全球培訓計畫」，以「確保所有領事官員都具備充分能力，能夠全面且一致地評估每一名簽證申請人」。該發言人說：「要讓美國更加繁榮，就必須確保簽證申請人不太可能成為美國法律與法規所定義的公共負擔，也不太可能依賴保留給有需要且符合資格之美國人的公共福利。」

2026年8月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園主持一場以開學為主題的活動，以宣傳其政府的教育政策。（Reuters）

特朗普將打擊無證移民作為總統任期內的核心政策之一，當局同時對簽證及綠卡實施新限制，並終止幾乎所有難民安置。早前，特朗普以「公共負擔」為由，限制75國簽證的政策、暫停難民制度的舉措，均被聯邦法官裁定違法推翻，遭司法界與維權人士質疑涉嫌歧視、違背國際庇護法。

有業內人士指出，這項新政策正加大對合規申請者的阻礙，並讓他們蒙受時間與經濟損失。