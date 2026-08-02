美名嘴諷西班牙似加州　山火非法移民皆有　全民講西班牙話｜有片

西班牙近日在北非的飛地休達（Ceuta）近日爆發大規模的非法移民湧入事件，據報有近6萬名主要來自摩洛哥的非法移民同時進入該地。素來喜歡用尖酸刻薄口吻諷刺時事的美國名嘴Bill Maher表示，西班牙就彷如新的加州（California），北部地區燃起熊熊山火，南部地區湧入大量非法移民，而兩地都是全民講西班牙語（註：暗諷加州有大量拉美裔移民，全部都講西班牙語）。



Bill Maher諷刺西班牙如加州一樣面對山火和非法移民：

Bill Maher在最新一集節目中的開場白中表示：「你覺得我們有移民問題？你昨天看到西班牙發生了甚麼事嗎？一天之內有6萬人湧入邊境，而且都進去了。可憐的西班牙，與此同時還遭受着可怕的火災。西班牙簡直就是新的加州。」

Bill Maher語帶嘲諷地指出：「沒錯，它（西班牙）就是（新加州）。北部地區火災肆虐，南部地區被非法移民淹沒，而且每個人都講西班牙語。它就是新的加州。」

Bill Maher的言論旨在突出西班牙與加州都飽受自然災害和大量非法移民湧入帶來的困擾。