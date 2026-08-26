羽田機場33年首度大擴建：增6登機口　木造新空間兼顧質感與永續

日本東京羽田機場大改造，第一客運大樓睽違33年首度進行大規模擴建，全新「北側衛星航站」即將啟用，不只增加6座登機口，更大量採用日本國產木材，打造兼具環保與旅客便利性的全新候機空間。



日本空港大樓公司宣布，位於羽田機場第一客運大樓北側的「北側衛星航站」，將在9月1日正式啟用。第一客運大樓自1993年9月啟用以來，約33年來首次進行大規模設施擴建。

第一客運大樓睽違33年首度進行大規模擴建，全新「北側衛星航站」即將啟用。（日本空港ビルデング株式会社）

這座新登機區最大的特色，不只是多了6個登機門，而是大量使用木材。羽田機場首次採用鋼骨、木造混合結構，以強度高的鋼骨搭配具有溫暖質感的木材，其中1樓採用鋼骨結構，2樓以上則加入木造結構。整座設施使用約1800立方米木材，換算下來相當於約1萬棵樹。

從候機廊道、登機候機區、連絡通道到固定登機橋，室內大量採用樺櫻、杉木、橡木等木材，讓旅客從進入候機區開始，就能感受到不同於傳統機場的木質溫度。新設施取得日本政府「ZEB Oriented」認證，一次能源消耗量削減30%以上，降低建築物本身的能源需求。

擴建後的新大樓不只增加6座登機口，更大量採用日本國產木材，打造兼具環保與旅客便利性的全新候機空間。（日本空港ビルデング株式会社）

此外，建築還設置太陽能發電系統，每年預計發電約53萬度，可供應設施內約80%的用電量。日本空港大樓公司表示，使用國產落葉松、杉木等木材，不僅可以減少建設過程中的二氧化碳排放，也能透過適當利用木材，促進森林資源循環。

而對旅客來說，9月開始搭乘羽田國內線，除了候機環境有所改變，也要特別注意「時間」。由於部分新登機門距離原本的安檢區較遠，旅客步行可能需要約15分鐘，羽田機場也將同步強化行李託運時間管理。從9月1日起，國內線各航空公司都將把起飛前30分鐘的行李託運截止時間嚴格執行。換句話說，未來到羽田機場搭國內線，務必要提早抵達。

羽田機場這次33年來首度大規模擴建，不只是擴充機場容量，也希望讓旅客在繁忙的機場裡，擁有更舒適、更便利，也更環保的搭機體驗。

羽田機場不只是擴充機場容量，也希望讓旅客在繁忙的機場裡，擁有更舒適、更便利，也更環保的搭機體驗。（日本空港ビルデング株式会社）

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