想入店先攀石？韓國一主題服裝店爆紅 老闆：想打破攀巖難印象
撰文：日本設計小站
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想進店，還得先攀岩。
想逛這家店，先爬塊石頭再說！最近韓國聖水洞有家服裝店的入口設計，讓不少路過的人都呆了一下……
沒有門，沒有把手，正中間豎着一塊巨型岩石。想進店？行，你得先攀岩！高度不算誇張，但爬起來還是得稍微費點勁。
韓國攀岩主題服裝店爆紅▼▼▼
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這家叫Tansan Magnesium的店，把一塊建築原本就有的巨石留了下來。設計師沒把它敲掉，反而繞着它搭起了整間門店。
創始人說，很多人覺得攀岩又累又難，他想打破這個印象。所以乾脆開了個攀岩主題的時尚品牌，希望攀岩能變成一件「穿着休閒裝、隨時能玩」的事。
放塊石頭在店裏，大概就是最直接的邀請吧。當然，爬不上去也沒關係，旁邊留了正常門，不想挑戰的人可以直接走進去。那麼，你們覺得這個設計有意思嗎？是想挑戰一下，還是乖乖走門？
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