澳洲40萬隻生蠔遭竊價值35萬澳元　警方介入調查

澳洲新南威爾斯州（NSW）警方8月26日表示，正在調查一宗生蠔失竊案，稱案件涉及約40萬隻幼蠔，價值約35萬澳元（約197萬港元）。事主稱養殖這些生蠔時間成本極高，自己已無足夠時間儲備存貨，認為影響重大。



澳洲廣播公司（ABC）引述被盜生蠔養殖場場主Ryan Freeman指出，自己周二上午來到養殖有生蠔的河流查看狀況，好為聖誕節售賣活動做準備時，才發現自己的生蠔不翼而飛，強調連同被盜的設備，自己一共損失40萬澳元。

2026年7月29日，意大利托萊港，圖為生蠔養殖場中存放有生蠔網袋被吊起，資料圖片，非被盜生蠔。（Getty）

Ryan Freeman補充，竊賊令自己損失三分一的生蠔存量，這些幼蠔一共能放入320個專用水產養殖袋，自己原定將被盜生蠔的80%留在聖誕節期間出售，指自己在聖誕節期間「大概能賣出35,000到40,000打生蠔」，還稱「竊賊應該就在附近，他們能在今年聖誕節把這些東西賣掉」，他還指出養殖一顆生蠔需時3至4年，現無足夠時間儲備貨物。

警方在公告指出，盜竊發生於「今年較早」，但當地警員直到周二才接到失竊報案，並呼籲公眾提供相關資訊。