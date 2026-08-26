林寶堅尼CEO稱中國超跑未構成威脅：軟件具特色　駕駛體驗仍欠缺

據英國媒體「汽車速遞」（Auto Express）8月24日報道，林寶堅尼（Lamborghini，又譯林寶堅尼或藍寶堅尼）行政總裁溫克爾曼（Stephan Winkelmann）在2026年古德伍德（Goodwood）速度節上接受採訪時表示，林寶堅尼不認為中國超跑品牌是威脅。



值得一提的是，比亞迪旗下的全新騰勢Z也在本年度古德伍德速度節上正式亮相。該車型的最大功率達到1583馬力，零百加速不到2秒，最高時速可達350公里。

但溫克爾曼認為，包括騰勢在內，他想不出有哪個中國超跑品牌能成為林寶堅尼的潛在挑戰者，因為「它們生產的是電動車」。

溫克爾曼承認，中國汽車在軟件方面具備特色，但無法在性能、聲浪和情感體驗上與林寶堅尼競爭。

比亞迪旗下豪華品牌騰勢（Denza）新發布的Z Convertible EV敞篷電動車。（Reuters）

林寶堅尼原計劃在未來幾年內推出其首款電動車，但因客戶需求不足且技術尚未成熟而被推遲至2030年後。林寶堅尼產品總監Stefano Cossalter則表示，如果要推出電動車，則必須保證其擁有出色的性能。

溫克爾曼則稱，他對推遲林寶堅尼首款電動車的決定感到非常滿意，而客戶們顯然也認同這是正確的選擇；相反，公司目前將繼續專注於插電混動系統，並盡可能長久地保留其傳奇的V12發動機，這也是林寶堅尼相對於所有電動車入局者的另一大優勢。

不過溫克爾曼也補充說，雖然中國品牌目前不被視為林寶堅尼的威脅，但未來情況可能改變：「我經常說，永遠別說永遠。」

圖為林寶堅尼行政總裁溫克爾曼（Stephan Winkelmann）。（FB@Stephan Winkelmann）

溫克爾曼並非近期唯一對來自中國品牌的競爭表態的傳統超跑品牌高管。

今年7月，法拉利（Ferrari）全球行銷總監卡蘭多（Emanuele Carando）在接受澳洲汽車媒體「GoAuto」採訪時表示，中國新興電動車企正在生產的跑車「令人驚歎」，但它們在某種程度上是快消品，特別是在動態精准度和激發用戶駕駛時的「情緒價值」方面，這些來自中國的新入局者仍落後於法拉利。

作為法拉利全球行銷總監，卡蘭多也會定期前往中國考察市場動態，並測試中國高端電動車。不過他認為，開發一輛能在直道上高速行駛的汽車並不難；但開發一輛在入彎時極其精准、車身保持平穩、不點頭、不側傾，並能給駕駛者提供信心和情緒的車，才是法拉利努力的方向。

但與林寶堅尼不同的是，法拉利剛於今年5月推出了首款純電動車型Luce，起售價為55萬歐元（約503萬港元）。儘管新車因高昂的售價與廉價的外觀而備受爭議。但在今年7月有知情人士稱，憑藉中國市場的強勁需求，Luce或許已經提前完成了年度銷售目標。

更早之前，保時捷（Porsche）、蓮花（Lotus）跑車等超跑品牌也曾推出過數款純電動車型，如保時捷Taycan、蓮花EVIJA、EMEYA等，但市場回饋均不盡如人意。

近年來越來越多的中國車企，如小米、比亞迪、長城汽車等，正進軍傳統上由法拉利、林寶堅尼、麥拿倫（McLaren）和保時捷主導的高端超跑領域，並引起行業內外的諸多關注。

並且，許多中國超跑車型已來到紐柏格琳（Nürburgring）賽道、古德伍德速度節等場合展示實力。在今年年初的測試中，比亞迪旗下的仰望U9 Xtreme在德國ATP帕彭堡試車場跑出了496公里的時速；今年6月，小米SU7 Ultra在紐柏格林北環賽道取得了7分04秒957的成績，最高時速可達350公里；7月，全新騰勢Z亮相古德伍德速度節，並由比亞迪執行副總裁李柯與前F1世界冠軍畢頓（Jenson Button）同台揭幕首發。

小米SU7 Ultra於紐柏林北環賽道創下4門車型單圈最快紀錄。（資料圖片）

長城汽車也正在前邁凱倫首席工程師湯姆森（Adam Thomson）的領導下完善其「GF」（Great Faith）超跑平台。長城汽車董事長魏建軍聲稱，基於GF平台打造的量產車將對標法拉利SF90，但售價為40萬美元（約313.5萬港元），僅為法拉利價格的一半。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

