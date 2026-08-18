美國進口車商協會發起抵制中國車運動　推動政府立法冀永久封殺

代表約9,400間美國進口車經銷商的美國國際汽車經銷商協會（AIADA）8月4日宣布，發起一項名為「拒絕中國汽車」（No China Autos）的運動，表態全力推動立法，期望永久禁止中國汽車與製造商進入美國市場。該協會主席在一份聲明中警告表示：「中國汽車製造商正進行不公平競爭，因為他們依賴巨額政府補貼大規模生產低成本汽車，這將削弱美國企業的盈利能力，並導致美國工人失業。」



朝鮮日報8月14日報道，雖然豐田、現代和福士等車企已在美國設立生產和研發部門，為美國創造就業機會並融入當地產業，但美國汽車工業協會聲稱，「與競爭對手不同，中國汽車製造商的目標是要主導整個美國市場。」

美國國際汽車經銷商協會呼籲永久禁止中國汽車進入市場：

據報道，美國對中國製造的汽車現時徵收27.5%的基本關稅，並對電動車徵收100%的額外關稅。國會也在推動立法，禁止中國資本佔比超過15%的公司透過在第三國生產或合資企業進入美國市場。

在此背景下，長期以來進口日本、韓國和歐洲汽車在北美銷售的經銷商，也出人意料地加入抵制中國汽車的行列。

報道指，這種轉變是因為中國汽車在歐洲、澳洲、南美洲和非洲日益增長的威脅。中國車企近年在海外的擴張令人矚目：其汽車出口量今年預計將首次突破1,000萬輛，在短短五年內成長了五倍。

在歐洲，中國汽車製造商正積極擴張，今年上半年，包括比亞迪在內的五個中國品牌的市佔率總和達到10.9%，超過了韓國車企現代汽車和起亞（7.4%），並正在逼近豐田等日本汽車製造商（12%）。

2026年3月19日，德國漢堡舉行的比亞迪（BYD）媒體試駕活動中，圖為一輛ATTO 3 EVO汽車上的比亞迪標誌。（Reuters）

報道提到，中國電動車的滲透率成長速度更快，而中國在電動車領域擁有技術優勢。在歐洲電動車市場，中國汽車的份額從2020年的4.2%躍升至去年的20.9%。在韓國，這數字成長更為迅猛，同期從2.8%飆升至33.9%。