尼泊爾泥石流291外國公民下落不明　衛星圖前後對比畫面超震撼

連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生泥石流，沖毀尼泊爾多條村莊、房屋等，造成至少16人死亡，當地旅遊局並把384名失去聯絡的旅客列為失蹤，包括291名外國遊客及93名尼泊爾人。



根據行星實驗室（Planet Labs）分別在2026年8月25日、即洪水爆發前和2026年8月26日、即洪水過後拍攝到的衛星圖片，可見現場淹水範圍之大以及災前、災後的景觀與地貌有明顯變化。（路透社）

根據行星實驗室（Planet Labs）分別在2026年8月25日、即洪水爆發前和2026年8月26日、即洪水過後拍攝到的衛星圖片，可見現場淹水範圍之大以及災前、災後的景觀與地貌有明顯變化。（路透社）

路透社報道，根據行星實驗室（Planet Labs）分別在2026年8月25日、即洪水爆發前和2026年8月26日、即洪水過後拍攝到的衛星圖片，可見現場淹水範圍之大以及災前、災後的景觀與地貌有明顯變化。

根據行星實驗室（Planet Labs）分別在2026年8月25日、即洪水爆發前和2026年8月26日、即洪水過後拍攝到的衛星圖片，可見現場淹水範圍之大以及災前、災後的景觀與地貌有明顯變化。（路透社）

失蹤外國遊客包括印度澳洲等國籍

在291名失蹤外國遊客中，包括105名印度遊客，其他國籍包括澳洲、荷蘭、美國、馬來西亞、英國、南非，另有多人的國籍待確認。

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韓國：8名韓國人下落未明

韓聯社引述韓國外交部指，尼泊爾-西藏邊境發生的大規模泥石流導致8名韓國人下落未明，另有10人受困。

美媒：至少3美國公民失蹤

報道指，失蹤人數初步統計為384人，其中291人為外國公民，包括至少3名美國遊客。