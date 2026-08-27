美司法部稱曾遭中國黑客攻擊　另涉NASA聯儲局等敏感機構

美國司法部8月26日發聲明稱，查獲一項由中國黑客發起的攻擊行動，該行動導致美國司法部、太空總署（NASA）、聯儲局、聯邦參議院，以及其他敏感政府機構遭到入侵。



2025年11月14日，美國華盛頓特區，圖為美國國會山莊一景。（Getty）

聲明表示，已查封兩個名為「QScan」和「QTRouter」的黑客平台域名，這些平台被用於實施上述攻擊。路透社報道，遭到攻擊的還包括美國能源部、衛生與公眾服務部（HHS）、國家衛生研究院（NIH），以及位於美國和韓國的4家未開名公司。

美國司法部稱，這些平台由一家位於中國的公司Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company營運，該公司服務的客戶包括中國國家安全部，以及解放軍。

路透社指出，根據其他文件顯示，相關電腦基礎設施自2018年起，一直被用於入侵美國及全球各地的關鍵基建，以及其他敏感網路。

對於美方說法，中國駐美大使館暫未評論。