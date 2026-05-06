美國據報擬議新規監管AI模型發布 防遭利用攻擊網絡衝擊政治
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國媒體報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府考慮要求對人工智能（AI）模型進行監管，之後才能向公眾發布，這與此前政府不干預AI技術的態度形成鮮明對比。
《紐約時報》引述知情者透露，白宮正在討論通過頒布一項行政命令，成立一個由科技高管和政府官員組成的工作組，負責研議新AI模型的潛在審查程序。據悉，白宮官員上周已與Anthropic、Google及OpenAI的高層會面，討論部份計劃內容。
美國政府官員希望避免毀滅性的AI網絡攻擊帶來的政治衝擊，並且也在評估先進模型是否能為五角大樓和情報機構提供實用價值。
特朗普此前一向主張讓AI自由發展，他撤銷了前總統拜登（Joe Biden）對AI制定的安全評估要求，認為對AI實施監管可能削弱美國與中國競爭的實力。拜登政府2023年發布行政命令，要求AI開發者向政府提交安全測試結果，並指示聯邦機構針對AI制定標準，但特朗普去年初重新入主白宮後不久就撤銷了這些措施。
不過，隨着美國民眾越來越擔心AI對就業、能源成本、教育和心理健康造成衝擊，特朗普政府對AI採取的不干預態度開始出現轉變。這一轉變可能與Anthropic的最新AI模型Mythos有關。Mythos能夠自主識別主流軟件系統中大量未被發現的安全漏洞，並開發出相應攻擊手段，此先進模型一旦落入不法之徒手中，可能成為竊取數據或破壞關鍵基礎設施的強大新武器。
本文獲《聯合早報》授權轉載
經濟不穩疊加AI衝擊 美歐企業轉向招聘臨時工白宮連發兩AI帖文：特朗普穿盔甲賀5.4、鮑威爾掉垃圾桶諷高利率AI智能體出錯 整間公司資料庫9秒遭清空 CEO：產業系統性失誤數據駐留+本土模型 美企兜售的「主權AI」真的存在嗎？｜專欄