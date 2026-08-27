歐洲足協擬撤銷抵制國際足協威脅 意大利撤回支持恩芬天奴
撰文：韓學敏
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歐洲足協（UEFA）準備撤銷抵制國際足協（FIFA）賽事的威脅，因獲保證不會重推出售世界盃等賽事股權的計劃；與此同時，意大利撤回對國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）的支持。
據路透社（Reuters）8月26日報道，歐洲足協官員預料周四在摩納哥會議上，向執委會及多數成員協會主席表示撤銷抵制的條件已達成。事件源於國際足協7月撤回一項引發其55個成員協會反對的提案，各協會上月同意抵制國際足協賽事。國際足協發言人稱，所有合資格隊伍將參加下月在波蘭舉行的U-20女子世界盃。
意大利足球總會（FIGC）撤回對恩芬天奴明年3月連任競選的支持，稱與歐洲足協主席切費林（Aleksander Ceferin）立場一致。歐洲聯賽主席舒亞費（Claudius Schaefer）指恩芬天奴在國際足協已無前途，該組織須改革。法國足球總會主席迪亞洛（Philippe Diallo）稱已取得勝利，將於9月10日執委會定立場。
恩芬天奴同時受歐洲足協、亞洲足球協會及中北美洲和加勒比海足球協會三個洲際組織促請辭職。面對明年競逐第四度連任的強大反對，他仍獲非洲及南美洲協會支持，並試圖繞過洲際組織直接向個別會員爭取。
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