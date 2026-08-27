西藏泥石流｜尼泊爾洪災增至289死　兩國近1500失蹤含逾700外國人

周三（8月26日），尼泊爾與中國西藏喜馬拉雅邊境泥岩崩塌入河，造成泥石流，導致兩地出現大量傷亡，多人失蹤。截至27日，尼泊爾一側死亡人數已上升至289人。兩地共有近1500人失蹤。



據路透社（Reuters）8月26日報道，影片顯示邊境數十人被沖走，兩國當局都憂慮，傷亡人數可能會增加。尼泊爾房屋道路電力被毀；中國西藏吉隆縣邊境口岸遇泥石流，官員料有重大傷亡。

尼泊爾警方周三晚尋獲157具遺體。在尼泊爾失蹤的826人中，有近500名外國人，包括177名印度人，34名澳洲人、33名英國人、25名加拿大人、8名德國人、5名日本公民、55名馬來西亞公民、5名新西蘭人、5名俄羅斯人、6名新加坡公民、6名南非人、9名韓國人、53名烏克蘭人、63名美國人，另有白羅斯、比利時、芬蘭、法國、匈牙利、愛爾蘭、以色列、哈薩克、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、菲律賓、葡萄牙、西班牙和瑞典的公民。

而在中國，根據中方公布，3人死亡，失蹤人數為558人，其中包括260名外籍人士。

初期報告指地震或致冰川下部崩塌引發洪水；西藏一側的監控畫面，顯示土石流沖毁口岸設施，以及民眾逃生畫面。德國地質學研究中心（GFZ）表示，於監控鏡頭顯示的時間前7分鐘，當地曾發生4.4級地震。美國國務院表示，知悉有國民受事件影響，正在密切關注事態發展。中國中央電視台報道吉隆縣3死265失蹤；韓國稱8名在當地水電廠的國民失蹤。

尼泊爾國家減災與管理局據衛星圖像稱，由於高山冰川崩塌，冰塊、洪水及與岩石墜河道形成堰塞湖，其後因上游水位急漲導致突然潰堤，導致今次慘劇。

由於泥石流持續下湧，威脅與尼泊爾接壤的印度北方邦（Uttar Pradesh ）和比哈爾邦（Bihar），這兩個邦均發布了洪水警報。比哈爾邦當局表示，他們已從6個地區疏散了約5,000人，並計劃疏散總計1萬至1.2萬人。