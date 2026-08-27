濟州張美蘭案｜韓國警方將重查全國過去3年31萬宗失蹤案件

韓國警察廳8月26日表示，有鑒濟州島日前爆出的圍繞37歲女子張美蘭失蹤案的警察瀆職醜聞，警方正準備一系列措施，以徹底改革失蹤人口調查系統，審查預計於11月完成。韓國警方最新決定對過去3年約31萬件已結案的失蹤人口案件展開全面重新核查，並全面檢討失蹤人口調查與結案制度。



韓國警察廳官員解釋改革內容，稱警方將重新審查過去3年已經結案的總計約31萬宗失蹤人口案件，重點確認失蹤者是否真的安全，以及當初的結案程序是否符合規定。

2026年8月22日，韓國濟州，圖為警方拘捕一名涉嫌瀆職等多宗罪的警察，他在張美蘭失蹤後謊稱已與對方取得聯繫並結案（影片截圖）

如果審查發現懷疑處理不恰當或不充分的案件，韓國警察廳將立即重新展開調查，並將調查結果報告給相關區域主管機構。韓國各省及首都圈警察機構亦將每週審查轄區內各轄區內警署已結案的案件，並在必要時下令重新調查。

韓國濟州島張美蘭案，家屬早前尋人，在網上發布張美蘭的圖片（社交網站）

根據韓國警方統計，2022至2025年間，韓國每年有超過7萬名成年人被通報失蹤。據國家警察廳數據顯示，大多數案件很快獲得解決，2025年89.4%的失蹤人口案件在一天內銷案，99%的案件在一個月內銷案。與此同時，在2025年銷案的70,591宗成年人失蹤案件中，有931宗案件中失蹤者最終被發現死亡。