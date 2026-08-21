英國首相貝安德：哈里王子一家回國後的保安安排屬私人事務
撰文：羅保熙
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在英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan Markle）計劃本月從美國回流英國的消息傳出後，英國首相貝安德（Andy Burnham）8月20日表示，哈里王子一家在英國居住期間的保安安排屬於「私人事務」，他說：「我們祝他們一切順利。」
英媒周三報道，哈里一家四口會在本月底由美國搬回英國定居，但哈里和夫人梅根暫時無計劃恢復英國王室工作成員身份。哈里一家將在倫敦郊外的一處非王室住所安家。7歲的阿奇（Archie）和5歲的莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）已經在英國的學校註冊入學，將於九月開學。
2020年，哈里與梅根在移居海外後，英國政府將哈里在英國境內的保安安排降級至逐次審視。哈里其後入稟法院挑戰有關決定，但在去年被裁定敗訴。
據了解，哈里先前已在等待新的風險管理評估，但現在他們一家的新情況可能也需要納入考量。王室成員的保安決定由王室和貴賓執行委員會做出，該委員會是一個獨立機構，由內政部監督；首相無權決定王室成員的保安事宜。
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