龐德偉代表美方慰問泥石流　王毅籲管控分歧為中美高層交往除干擾

中共中央政治局委員、外交部長王毅8月26日在北京會見美國駐華大使龐德偉（David Perdue），強調雙方應落實兩國元首共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。龐德偉並代表美方對西藏吉隆泥石流災害表示慰問。



王毅表示，在兩國元首領航掌舵下，雙方正在推動構建中美建設性戰略穩定關係。事實證明，改善發展中美關係，在相互尊重基礎上和平共處，進而合作共贏，符合兩國人民根本利益，符合國際社會共同期待。同時，中美關係仍面臨各種風險挑戰。雙方應把兩國元首達成的重要共識落到實處，聚焦積極議程，妥善管控分歧，為兩國高層交往排除干擾、克服障礙。

2026年8月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見美國駐華大使龐德偉。（中國外交部）

龐德偉表示，兩國元首為美中關係提供重要戰略引領。特朗普（Donald Trump）總統5月訪華非常成功。美方願加強溝通，推進合作，籌備好下階段重要高層互動，在尊重和對等基礎上構建美中建設性戰略穩定關係。

龐德偉並代表美方對西藏吉隆遭泥石流災害造成人員傷亡表示慰問。