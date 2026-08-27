美媒：CIA局長訪俄警告勿襲北約國家　稱霍爾木茲海峽不通將制裁

美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）近日秘密出訪俄羅斯，美媒8月26日引述知情人士消息報道，指此行目的是警告莫斯科不要攻擊北約成員國。



報道指，美方情報評估認為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能授權挑釁北約的行動，例如通過網絡攻擊、邊境異動等非傳統手段試探北約團結性。

美方官員稱，俄羅斯無人機侵擾羅馬尼亞、導彈落入波蘭以及歐洲疑似破壞活動和網絡攻擊事件增加等，加劇美方擔憂。

圖為2026年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）舉行記者會，中央情報局（CIA）局長特克利夫（John Ratcliffe）同場出席。 （Reuters）

知情人士透露，拉特克利夫還就伊朗問題表態，警告若霍爾木茲海峽不重開，將實施更多制裁。美媒早前披露，俄羅斯在美伊衝突期間，一直保持向伊朗提供美軍部署相關情報。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱拉特克利夫此訪「算是半例行公事」，旨在推動俄烏停火，否認與北約、伊朗議題相關。克里姆林宮證實拉特克利夫與俄情報官員會談，但未與普京會面。

目前，中情局未對拉特克利夫行程細節進行回應。