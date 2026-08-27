中國女留學生遭肢解棄屍　韓警：疑犯手段殘忍擬進行精神病檢測

韓國警方8月27日表示，已正式拘捕涉嫌殺害中國籍女研究生文文（化名）並肢解棄屍的30多歲中國籍鄭姓男疑犯。大邱警方已派人前往疑犯供述的多個地點展開搜尋行動，以尋找被遺棄的屍體。此外，警方正進一步調查疑犯供稱的犯案動機是否屬實。鑑於犯罪手段極為殘忍，警方正考慮對鄭姓疑犯進行精神病檢測。



據《朝鮮日報》報道，8月27日，大邱地方法院負責逮捕令的法官對一名30多歲的中國籍大學講師鄭某進行聆訊後，簽發了逮捕令。

中國女留學生被指在韓國遭殺害和肢解：

法院以鄭某有潛逃風險為由簽發逮捕令。

鄭某被控於8月20日凌晨，在其位於慶尚北道慶山郡河陽邑的住所內殺害了25歲的中國女留學生A女士，並肢解其屍體。他還涉嫌身穿女裝，試圖偽造成受害者的行動軌跡，妨礙司法公正，構成妨礙公務罪。

鄭姓男子經查明是遇害者就讀大學的講師。女受害者據報在慶山的一所研究生院就讀，她早前回中國度假，並於14日返回韓國參加畢業典禮。然而，從20日下午開始，也就是畢業典禮當日，她與家人和朋友就失去聯繫。

韓聯社同日引述慶尚北道慶山警察署報道，鄭姓疑犯在審訊中承認部分罪行，稱「我於20日凌晨殺害了A女士」。

據悉，鄭某還供認，在殺害受害者後，他多次肢解屍體，並將屍體丟棄在慶山地區、京畿道及其他地區。

警方懷疑鄭某使用自己的車輛運送屍體，目前正在調取並分析其住所附近的閉路電視畫面。

韓聯社證實，鄭某住所附近的閉路電視畫面也拍到他在犯案後，肢解屍體並試圖將其丟棄的畫面。

韓國警方拘捕中國籍的鄭姓男疑犯：

閉路電視畫面顯示，疑犯身穿黑色短袖襯衫和短褲，腳穿白色運動鞋，於21日（案發翌日）下午2時20分左右，左手提着一個黑色袋子，在其住所附近的一條道路上行走。目前，警方已向疑犯指認的多個疑似棄屍地點部署警力，並展開搜尋行動。警方也請京畿道警方協助，以便在發現屍體後進行法醫鑑定。

然而，由於疑犯供稱的棄屍地點包括垃圾焚燒爐，因此受害者的部分遺體可能已被焚毀。

據報道，鄭姓疑犯聲稱，在與女友A女士發生爭執時，他錯手殺害了A女士。

然而，警方認為，鑑於受害者已身亡，疑犯可能會做出對自己有利的陳述，因此正進行補充調查，例如手機取證，以核實兩人之間的真實關係。

此外，考慮到案發當日，疑犯喬裝打扮成A女士，乘坐出租車前往東大邱站附近，途中關閉受害者的手機，並在翌日親自撥打112報警電話謊報A女士失踪，警方也在調查此案是否為預謀犯罪。

考慮到案發後發現疑犯的犯罪手段極為殘忍，警方正考慮聘請心理分析師對疑犯進行精神病診斷檢測。

2026年8月27日，韓國警方表示，已正式逮捕涉嫌殺害25歲中國籍女研究生並肢解棄屍的30多歲中國籍鄭姓男疑犯。（網絡圖片）

然而，警方目前的調查顯示，疑犯過往並無任何犯罪紀錄。