特朗普不排除美國加大制裁伊朗會影響中國 暗示或制裁中國銀行業
撰文：官祿倡
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美國日前傳出加大對伊朗制裁規模，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月27日在白宮被問及會否因這些制裁影響到中國銀行業界時，不排除這種可能性，暗示可能正準備因中國的銀行與伊朗之間的聯繫，進而對其祭出制裁。
中國是伊朗的最大貿易夥伴，尤其是在石油貿易方面，而中國的銀行被認為持續處理涉及石油貿易及兩國間其他形式貿易的款項。當特朗普被問及會否因這類交易而制裁中國的銀行時，特朗普反問：「誰說我沒有？」
特朗普還進一步說：「我是說，誰說我沒有？你又不知道我有沒有在做。我沒必要公告所有事情，對吧？」
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本週宣布，美國正在加強透過經濟制裁及其他手段來「瓦解」伊朗政府。美國財政部目前尚未對中國的主要銀行祭出任何制裁，但已制裁多家位於中國和香港特區的企業，指控其協助伊朗政府及武裝部隊。
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