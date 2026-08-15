美國商務部長：華府不贊成蘋果購買中國記憶體晶片

美媒《華爾街日報》8月14日報道，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受採訪時表示，美方不希望蘋果公司從中國採購記憶體晶片。



報道引述盧特尼克，指特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府不贊成蘋果公司從中國採購記憶體晶片。他說：「記憶體問題必須有解決方案，但美國大公司使用中國製記憶體並非好事。」

2026年6月22日，中國北京，人們在中國國際供應鏈博覽會（CISCE）上，走過展示蘋果供應商的展位。（Reuters）

據報道，隨着企業建構人工智慧（AI）數據中心，它們對記憶體晶片的需求急增，導致後者出現短缺的情況，其價格也隨之飆升。蘋果公司及電子產品製造商面臨成本上漲，只能大幅提高產品價格。

報道指，蘋果為了緩解供應緊張的局面，此前正尋求與中國製造商合作，並且正游說特朗普政府，希望獲得從中國國產DRAM龍頭長鑫科技購買記憶體晶片的許可。

2026年4月22日，美國華盛頓，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在國會山出席參議院聽證會。（Reuters）

據《華爾街日報》，盧特尼克被問及是否已將華府的立場轉達給蘋果公司時，他簡短回答道：「已經轉達了。」