《星條旗報》被炒3人狀告美國防部　稱侵犯新聞自由　並訴求復職

美國《星條旗報》（Stars and Stripes）總編輯斯拉文（Erik Slavin）、長期出版人萊德勒（Max Lederer）和一名記者，在8月27日正式提告美國國防部及部長赫格塞思（Pete Hegseth），指控其違反憲法第一修正案、非法審查新聞、侵犯言論自由，並訴求復職。



公開資料顯示，《星條旗報》屬於軍方媒體，創立於南北戰爭時期，雖由華府出資，長期保有獨立編採權。 該報刊8月11日披露美軍「林肯號」航母惡劣現況，以及部分美軍家屬對艦員心理健康和自殘風險的擔憂，引發輿論對美方對伊軍事政策的質疑。

美國《星條旗報》（Stars and Stripes）總編輯斯拉文（Erik Slavin）已被美國國防部解僱（X@Erik Slavin）

隨後，國防部施壓要求裁員，稱記者與編輯「不服從命令」，最終三人在8月21日遭報復解僱。據報道，本案由多家法律機構聯合代理，外界批評此舉是華府打壓媒體的手段。

目前，美國國防部尚未回應相關訴訟。