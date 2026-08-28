《星條旗報》被炒3人狀告美國防部 稱侵犯新聞自由 並訴求復職
撰文：林嘉敏
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美國《星條旗報》（Stars and Stripes）總編輯斯拉文（Erik Slavin）、長期出版人萊德勒（Max Lederer）和一名記者，在8月27日正式提告美國國防部及部長赫格塞思（Pete Hegseth），指控其違反憲法第一修正案、非法審查新聞、侵犯言論自由，並訴求復職。
公開資料顯示，《星條旗報》屬於軍方媒體，創立於南北戰爭時期，雖由華府出資，長期保有獨立編採權。 該報刊8月11日披露美軍「林肯號」航母惡劣現況，以及部分美軍家屬對艦員心理健康和自殘風險的擔憂，引發輿論對美方對伊軍事政策的質疑。
隨後，國防部施壓要求裁員，稱記者與編輯「不服從命令」，最終三人在8月21日遭報復解僱。據報道，本案由多家法律機構聯合代理，外界批評此舉是華府打壓媒體的手段。
目前，美國國防部尚未回應相關訴訟。
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