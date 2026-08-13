五角大樓報告稱美軍太平洋基地設施問題多　混凝土剝落漏水有霉菌

美國軍事新聞機構《軍事時報》（Military Times）8月12日報道，五角大樓（The Pentagon）監察長的一份報告表示，美國軍事太平洋基地正在「自我瓦解」。



在美國部署於日本的考特尼軍營（Camp Courtney）、嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）和橫田空軍基地（Yokota Air Base）裏，國防部監察長辦公室的調查人員發現了一長串的問題：「明顯的腐蝕、可見的霉菌、可見的火災損壞、建築物內外可見的裂縫、可見的混凝土剝落和鋼筋外露、漏水、含鉛塗料、含石棉材料以及無法使用的通訊連接」。

美軍太平洋基地破敗不堪 現場畫面曝光：

這些問題是調查人員在對美國太平洋司令部（PACOM）基礎設施進行審計的過程中被發現的。監察長辦公室的調查人員於2025年5月前往了美國太平洋司令部的11個基地，並對其中的基礎設施和基地住房進行了檢查。

儘管原報告經過大量刪節，其中的描述和照片顯示，一些建築瀕臨倒塌。報告中包括了兩張嘉手納基地住宅的照片，顯示天花板幾乎垮塌，客廳傢俱散落著碎片。

報告稱：「國防部官員告訴我們，某些區域裏，大小不一的墜落物對人員安全構成持續風險。」

嘉手納基地的問題還遠遠不止於此。據報道，該基地建築的屋頂存有8英寸（約20.32厘米）深的積水，牆體石棉材料剝落，基地的立柱和牆壁存在裂縫。

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此外，該基地機庫牆面破洞，老舊水管上有12英寸（約30.48厘米）的巨大裂縫。水管爆裂問題已導致嘉手納和橫田基地出現澇災和人行道坍塌。

對於上述的問題，國防部官員告訴調查人員，「基礎設施老化、施工不當和環境條件導致了基地的加速損壞」，並稱「日本境內的設施還受到颱風、地震和海嘯的影響」。

國防部官員還將問題歸咎於資金不足以及在日本等地的高昂服務成本。他們表示，雖然日本政府提供了經費，但這些經費往往不能用於修復設施。相反，這些資金傾向於分配給新建項目，或用於「更廣泛的戰略目標，例如減少美軍對沖繩人民的影響」。

對此，監察長建議日本各基地指揮官提交一份優先維修清單。但這卻引發了不同軍種間的問題。例如，陸軍官員表示，雖然巴克納堡（Fort Buckner）僅由陸軍部隊使用，但海軍陸戰隊是不動產的所有者。

據報道，破敗的軍事設施並不侷限於太平洋地區。2022年的一份報告估計，截至2020年，基礎設施維護積壓達1.37億美元（約10.7億港元）。美國本土軍事基地的住房長期以來也飽受有毒霉菌等問題困擾。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】