美媒：五角大樓正制定新核戰略　擴大特朗普動用戰術核武選擇空間

據美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報道，美國防部五角大樓正在起草一項新的核戰略，旨在為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在與中俄可能發生的地區衝突中提供更多使用短程戰術核武器的選擇。但美國防部尚未公開宣布改變核武使用政策或啟動新的戰術核武計劃。



報道指，這項由負責政策的副部長科爾比（Elbridge Colby）領導的機密項目，將更加重視戰術核武器——即旨在用於打擊地區衝突中軍事目標的武器系統，而不是主要依賴遠程戰略核武器。

2026年3月31日，在美國華盛頓特區五角大樓，美國國防部長赫格塞思舉行簡報會。（Reuters）

戰術核武器，或稱為非戰略核武器，通常設計用於戰區或區域用途，而非遠程戰略任務。它們的運載系統通常射程較短，且可能針對軍事目標。

該新戰略旨在應對中國或俄羅斯攻擊美國盟友的情況，屆時美國必須決定如何在不立即升級為大規模戰略核戰的情況下做出回應。

一位美國陸軍部高級官員向NBC表示，「我們認為我們需要可信的核選項。通過為總統提供切實可行的可信選項來擴大其選擇空間，從而加強威懾力。」