韓國張美蘭案瀆職警認虛報案情　警方頒全員「禁酒令」十天

韓國濟州島日前爆出圍繞37歲女子張美蘭失蹤案的警察瀆職醜聞，涉案的姓夫的警員8月28日承認部份指控，承認自己從未聯絡上失蹤者。另一方面，因醜聞決定進行內部改革的韓國警察廳表示，進入為期10日的警戒期，期間全面禁止全國警察舉辦內部晚宴，也不得飲酒。



韓國《中央日報》報道引述警方指，夫姓警員在周四（28日）晚的審訊中作證，他在面對警方出示的調查報告——張美蘭手機中完全沒有與其通話的紀錄時，承認「我與張美蘭通話的說法是謊言」，並且承認部份指控，推翻他5月12日晚結束該宗失蹤案件時，與失蹤者家屬和同僚表明的「與張美蘭通過電話取得聯絡」的說法。

韓國濟州島張美蘭失蹤案引起轟動，警方8月24日在島上發現其遺體（Yonhap via REUTERS）

不過警方未具體透露夫姓警員所承認的部份指控的細節，稱擔心對方撤回有關的具體陳述，並計劃透過犯罪心理分析師及進行鑑識分析等方式，持續調查對方動機與情況，預料下週將夫姓警員移送檢方，屆時再正式簡報案情，揭露有關詳情。

韓國警察廳指出，將在今日至9月6日期間，進入為期10日的特別警戒期，並集中稽查全國警員的勤務狀況，要求在維持特別警戒期間，嚴禁一切聚餐聯誼，並禁止飲酒。各類活動亦盡可能不予舉辦或予以延期。

韓國濟州島張美蘭案，家屬早前尋人，在網上發布張美蘭的圖片（社交網站）

警察廳還強調，會與各市、道警察廳在特別警戒期間，至少舉行一次由機關首長主持的對策會議。前線警察署與機動隊則每日召開對策會議，檢視勤務狀況。