韓國濟州張美蘭陳屍棕櫚樹農場　父：她認為該處很可怕　未曾前往

韓國濟州島張美蘭失蹤案洐生的警察瀆職醜聞持續發酵，濟洲警方更於8月27日為此致歉。警方在張美蘭住所附近的棕櫚樹農場發現其遺體後，判斷死因是縊死，且涉及謀殺的可能性低。張美蘭父親受訪時稱，張美蘭生前曾向男友透露她很怕該棕櫚樹農場，這不只是她不想前往的地方，她也從來沒往那個方向走過。



韓聯社27日報道，張美蘭父親前一天晚上獨守在女兒靈堂，直到凌晨才離開。他前往葬禮前向記者發表上述言論，他表示：「我女兒平常膽子很小，所以我無法理解她怎麼會去那裏。」

張美蘭陳屍的棕櫚樹農場距離其住所僅400米、步行約5分鐘。據韓聯社，該農場滿布3到6米高的棕櫚樹，即使在日間也會有一種陰暗的氣氛，因此不少當地居民晚上也會避開該處。

他受訪期間哽咽地說：「我們家女兒是很好的女兒，是我們家的頂樑柱。」

韓國濟州島張美蘭案，家屬早前尋人，在網上發布張美蘭的圖片（社交網站）

濟洲警方道歉

濟州地方警察廳長高平基同日就事件公開道歉，並承諾將進行徹底的調查，在不留任何疑點的情況下，全面公開調查結果。

據報道，警方在張美蘭失蹤後三天曾報到報稱其失蹤的案件，但接手此案的涉事瀆職警卻對報案人撒謊，聲稱已經聯繫上張美蘭，並輸入代表「事主死於交通意外」的代碼，將案件從系統中刪除。

韓國濟州島張美蘭失蹤案引起轟動，警方8月24日在島上發現其遺體（Yonhap via REUTERS）

張美蘭的確切死因目前還未確定，警方暫時引述法醫指，初步判定死因是縊死（hanging）。