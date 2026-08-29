冰島8.29公投加入歐盟談判　民調逆轉　反對率稍微領先

冰島周六（8月29日）公投決定是否重開加入歐盟談判，蓋洛普（Gallup）公布民調顯示，略多數冰島選民反對恢復加入歐盟談判，與早前民調相反。



據路透社28日報道，民調於8月24至27日訪問4,583人，51.6%受訪者反對與布魯塞爾談判，48.4%表示支持；冰島報章《Visir》早前引述民調機構 Maskina 的調查則指，支持重開談判者佔51.3%。周六公投並非就成員資格本身表決，日後即使達成協議，冰島仍須按談判條款再舉行第二次公投，決定是否加入歐盟。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

冰島2013年在申請入盟四年後退出談判，當時疑歐政府上台；其後生活成本上升及烏克蘭戰爭，令公眾重新討論入盟問題。政府形容入盟是千載難逢，總理弗羅斯塔多蒂爾（Kristrun Frostadottir）向選民表明，投下反對票將令歐盟話題擱置。

若成功入盟，冰島可透過歐盟委員會、部長理事會及歐洲議會直接參與決策，加入關稅同盟，並可選擇採用歐元。