美國司法部修改聲明　稱政府機構被列為中國黑客攻擊目標

美國司法部修改早前關於多個政府機構遭到中國間諜黑客攻擊的說法，現改稱多個敏感政府機構是中國間諜平台 QTFY 的目標之一。



據路透社（Reuters）8月28日報道，美國司法部周五在經修改的聲明中表示，美國參議院、聯邦儲備局及美國太空總署（NASA）等機構，是中國間諜平台 QTFY 的目標之一；官員周三曾在沒收互聯網域名的行動中點名該平台。

2022年3月3日，美國華盛頓，從空中拍攝的五角大樓（Pentagon）照片。（Reuters）

美國司法部8月26日的原聲明稱，該攻擊行動導致司法部、美國太空總署（NASA）、聯邦儲備局、美國參議院及其他敏感政府機構遭到入侵，並查封名為 QScan 及 QTRouter 的兩個黑客平台域名。路透社報道指，遭到攻擊的還包括美國能源部、衛生與公眾服務部（HHS）、國家衛生研究院（NIH），以及位於美國和韓國的四家未具名公司。

司法部稱，這些平台由中國南京新久網絡科技公司（Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company）營運，客戶包括中國國家安全部及中國人民解放軍。其他文件顯示，相關電腦基礎設施自2018年起，一直被用於入侵美國及全球各地的關鍵基建以及其他敏感網絡。