西藏泥石流｜增至579死　近2500人失蹤　尼泊爾總理否認拒絕外援

尼泊爾與中國西藏接壤山區致命泥石流的失蹤人數近乎翻了一倍，至今統計兩國的失蹤總人數為2478人，此前統計約為1400人。



彭博社報道，尼泊爾國家減災與風險管理署周五（8月28日）在X平台發布消息說，目前仍有約1924人失蹤，包括數百名來自印度、馬來西亞、澳洲、英國和美國等國的公民。這一數字較此前公布的977人大幅增加。

另據新華社報道，中國公佈的遇難人數已從五人升至七人，目前另有554人失蹤。

根據中尼兩國官方公布數據，周三（26日）這場災難的遇難總人數已升至586人。災後搜救工作仍在進行，但面臨諸多挑戰。

圖為2026年8月28日，尼泊爾德維加特（Devighat）遭洪災及泥石流衝擊過後，街上的建築物變成一片頹垣敗瓦。（Reuters）

尼泊爾國家減災與管理署28日在社交平台X發文，博特科西河（Bhote Koshi River）的洪災正呈加劇之勢，並敦促特里蘇里河（Trishuli River）沿岸居民保持高度警惕。由於擔心不穩定的河谷地區可能再次引發泥石流，對搜救工作造成了重重阻礙。

尼泊爾總理沙阿（Balendra Shah）28日晚在Facebook貼文說，已動員超過1.5萬名人員投入救援行動。他否認了有關尼泊爾拒絕外國援助的報道，並表示政府正與中國和印度等國進行協調。

沙阿表示，有關部門仍在全力營救被困在沿河隧道和水電項目中的人員，同時着手修復和重新開放橋樑，以恢復道路交通。

由於擔心泥沙和碎石堵塞河流形成的堰塞湖可能潰決，救援人員被要求儘快撤至安全地帶，搜尋失蹤者的工作因此更加困難。

本文獲《聯合早報》授權轉載

