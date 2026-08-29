西藏泥石流｜尼泊爾被指拒外援　外長：需專業技術支持非搜救援助

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生泥石流，造成大量人員傷亡。雖然多國表示願派遣救援隊協助搜救，但尼泊爾被指已表示拒絕。對此，外長卡納爾（Shisir Khanal）28日受訪時表示，尼泊爾需要外國在專業和技術領域提供援助，但不需要搜救方面的援助。財長Swarnim Wagle則估計，當地需要至少40億至50億美元用於重建。



卡納爾28日告訴路透社，尼泊爾需要在多個涉及專業技術的領域需要外國幫助，包括營救被困在隧道中的人員、在橋樑被毀的地方恢復交通和通訊服務、識別屍體、DNA檢測以及長期保存遺體的技術。

2026年8月28日，尼泊爾努瓦闊特地區（Nuwakot），警員抬着一名因泥石流而遇難的兒童遺體（Reuters）

卡納爾稱，尼泊爾已在其缺乏足夠專業知識和技術的領域提出相關援助請求，包括請求中國和印度提供能快速搭建組成的培力橋（Bailey bridge，又稱倍力橋），以便在受災地區盡快恢復交通。

當被問及尼泊爾拒絕外援的說法時，卡納爾認為該國救援人員在搜救工作上無需其他援助，因此不必要在接納這方面重複援助。

2026年8月29日，尼泊爾努瓦闊特地區（Nuwakot），一名男子在發生泥石流災難後，對受損的建築物拍照。（Reuters）

尼泊爾總理沙阿（Balendra Shah）同日晚在社交媒體Facebook發文，否認了有關尼泊爾拒絕外國援助的報道，並表示政府正與中國和印度等國進行協調。