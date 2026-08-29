西藏泥石流｜登山嚮導臨危不亂救10人　另一隊排隊過關下落不明

尼泊爾與中國邊境26日爆發致命山洪，當地的麗查登山旅行社負責人古隆（Sangay Gurung）近期向美媒證實，他們負責的一團67名旅客在中國海關排隊時慘遭洪水沖走，整棟海關大樓也瞬間被沖毀，目前全數下落不明。



海關大樓遭沖毀 700人受困

據美媒報道，古隆在尼泊爾首都加德滿都受訪時表示，事發當時旅客正在中國海關及移民局排隊，突然間山洪暴發，整棟建築物直接消失。他估計當時海關中心約有700人聚集，形容這場災難令人措手不及。古隆說：

這真的非常不幸。當時他們正在中國海關及移民局排隊，突然間就爆發了嚴重的山洪。

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古隆感嘆：「我們真的完全嚇壞了，作夢也沒想到會發生這麼大的一場災難。」至於失蹤的67人分別有哪些國籍的旅客，古隆指出，包含60名印度籍、5名美國籍及2名新西蘭籍旅客。

不過，他們旅行社另一支隊伍共10人幸運逃過一劫，因為事發時帶團的嚮導見狀，立即機警的引導8名外籍旅客與2名工作人員往山上奔逃，目前已平安返抵加德滿都。

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