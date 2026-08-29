西藏泥石流｜尼泊爾8歲男童爬樹求生　奇蹟生還後終與母親重逢

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生恐怖泥石流，造成重大傷亡與災情，一名8歲男童在災難中爬樹求生，幾經波折後成功與母親團聚，成為災難中溫情的一幕。



災難發生當日，8歲的加萊（Zoyal Ghale）在校遇災，與同伴逃入森林爬樹避險，僥倖躲過毀滅性洪水，卻不幸右腿骨折、臉部多處擦傷。隨後，加萊獲警察救出，並送往加德滿都就醫。

事後，加萊回憶稱自己當時正在上課，突然間「眼前一片漆黑」。

8歲的加萊（Zoyal Ghale）正在醫院接受治療。（Reuters）

與此同時，加萊的母親Matti Maya Tamang連日穿梭避難所尋找下落不明的兩個孩子，但一直未果，絕望的她接受喪子可能。直至周五（28日），在路透社記者的幫助下，她找到了加萊，母子終於重逢，在日本打工的父親也正趕回家。

順理聯繫上大兒子加萊的Matti Maya Tamang，後續也尋回小兒子。她告訴記者，當得知加萊在哪裏時「感到很不真實」，因為「已經放棄找到他們了」。

據報道，這次災情造成逾600人死亡、2500人失蹤，至少有1.7萬兒童與家人失散。目前，當地救災行動仍緊張進行中，聯合國兒童基金會正聯動尼泊爾政府，協助上兒童尋親團聚。